Мэр города Назрани Ингушетии оперативно отреагировал на обращения граждан

Так, жители обращались по вопросам оказания помощи в жилищном вопросе, организации торговой деятельности, обрезки деревьев и очистки ливневых канализаций и т. д.

Мэр культурной столицы Ингушетии уже в ходе выслушивания посетителей отдал поручения главам округов и своим заместителям по оперативному решению вопросов граждан.

Стало известно, что на текущей неделе должны начаться работы по очистке ливневой канализации на улице Газдиева, до конца недели помощники Евлоева выедут лично к семьям, обратившимся с просьбой об оказании материальной помощи, а на следующей неделе запланирован ремонт крыши многоквартирного дома на улице Новая.