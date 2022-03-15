Благотворительность

Мэр столицы Ингушетии и начальник Горского кадетского корпуса приняли участие в сборе гумпомощи

0

В сборе очередной партии гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик приняли участие мэрия Магаса и Горский кадетский корпус.

«Мы вместе с мэром столицы Ингушетии Усманом Аушевым, кстати, выпускником Горского кадетского корпуса, хотим дать понять людям Донбасса, что своих не бросаем», — заявил Ахмед Дидигов — депутат Народного собрания, начальник ГКК имени Абдулы Цароева.

Напомним, свою лепту в деле сбора гумпомощи жителям Донбасса могут внести не только госучреждения и предприятия, но и частные лица, одним словом — все желающие.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юный борец из села Долаково успешно выступил на открытом межрегиональном турнире в Грозном
В лицее — детском саду столицы Ингушетии прошло мероприятие по профилактике наркомании среди молодежи
Роспотребнадзор по Ингушетии начал консультировать граждан в рамках Всемирного дня прав потребителей
В колледже в Ингушетии выявили нарушения антитеррористической безопасности
Заявки на подключение к электричеству и водоснабжению можно будет подать на портале госуслуг
Глава МВД по Ингушетии поздравил ветеранов и сотрудников с Днем образования органов внутренних дел региона
В Ингушетии задержан мужчина, обстрелявший односельчанина в ходе конфликта
На территории Назрановского района Ингушетии организован пункт питания для дальнобойщиков
Семьи с невысокими доходами в России получат выплаты на детей от 8 до 16 лет
В России стартует программа детского туристического кешбэка
Власти Карабулака поздравили известного ингушского поэта Абдулхамита Барахоева с юбилеем

Главное

Яндекс.Метрика

 