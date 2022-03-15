Мэр столицы Ингушетии и начальник Горского кадетского корпуса приняли участие в сборе гумпомощи

«Мы вместе с мэром столицы Ингушетии Усманом Аушевым, кстати, выпускником Горского кадетского корпуса, хотим дать понять людям Донбасса, что своих не бросаем», — заявил Ахмед Дидигов — депутат Народного собрания, начальник ГКК имени Абдулы Цароева.

Напомним, свою лепту в деле сбора гумпомощи жителям Донбасса могут внести не только госучреждения и предприятия, но и частные лица, одним словом — все желающие.