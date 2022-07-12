Мэрия Карабулака Ингушетии помогла семи жителям города, попавшим в трудную ситуацию

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По итогам заседания жилищно-бытовой комиссии мэрии Карабулака по оказанию адресной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, принято решение оказать помощь семи жителям города.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Карабулака, в частности оказана материальная поддержка семье погорельцев, потерявшей из-за пожара часть имущества. Двум нуждающимся помогли с выездом на иногороднее лечение, одной заявительнице выделили денежные средства на приобретение необходимых медикаментов. В трёх случаях поддержали финансово малообеспеченные семьи. В зависимости от сложности текущей жизненной ситуации обратившиеся получили единовременную помощь в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, основанием для оказания помощи могут являться документы, подтверждающие наличие заболеваний и необходимости срочного иногороднего лечения, чрезвычайные обстоятельства, повлёкшие за собой материальный ущерб, а также установление факта тяжёлого материального положения семьи заявителя, в которой воспитываются малолетние дети или дети-инвалиды.

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