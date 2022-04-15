Мэрия Карабулака проводит еженедельный мониторинг розничных цен на продукты питания первой необходимости

Мэрия Карабулака проводит еженедельный мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров: говядину, баранину, куры, рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренную пищевую, чай черный байховый, муку пшеничную, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупу гречневую-ядрицу, макаронные изделия, картофель, капусту белокочанную свежую, лук репчатый, морковь, яблоки.

Пресс-служба мэрии Карабулака сообщила телефон горячей линии — (88734) 44-41-56. При информировании о повышении цен на товары из указанного перечня необходимо сообщать сведения об их месте реализации и цене.

Отмечается, что по результатам мониторинга и анализа поступившей на горячую линию информации в случае выявления значительного роста цен на продукты питания первой необходимости администрация города Карабулака совместно с Управлением Налоговой службы России по РИ, Управлением Федеральной антимонопольной службы России по региону проведёт контрольные выездные мероприятия для принятия соответствующих мер реагирования.