Муниципалитет

Мэрия Карабулака проводит еженедельный мониторинг розничных цен на продукты питания первой необходимости

0

В Карабулаке открыта горячая линия, по которой можно сообщить о фактах повышения цен на продукты питания первой необходимости.

Мэрия Карабулака проводит еженедельный мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров: говядину, баранину, куры, рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренную пищевую, чай черный байховый, муку пшеничную, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупу гречневую-ядрицу, макаронные изделия, картофель, капусту белокочанную свежую, лук репчатый, морковь, яблоки.

Пресс-служба мэрии Карабулака сообщила телефон горячей линии — (88734) 44-41-56. При информировании о повышении цен на товары из указанного перечня необходимо сообщать сведения об их месте реализации и цене.

Отмечается, что по результатам мониторинга и анализа поступившей на горячую линию информации в случае выявления значительного роста цен на продукты питания первой необходимости администрация города Карабулака совместно с Управлением Налоговой службы России по РИ, Управлением Федеральной антимонопольной службы России по региону проведёт контрольные выездные мероприятия для принятия соответствующих мер реагирования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Три года проведет в колонии-поселении житель Ингушетии за кражу 9 мобильных телефонов
Бывший ведущий специалист Минпрома Ингушетии обвиняется в получении крупной взятки
В Карабулаке Ингушетии было выявлено несколько нелегальных точек сезонной торговли
В ингушском Карабулаке завершили расчистку русла реки Сунжа от наносов
Более десятка дорог реконструировано в Ингушетии в 2021 году
В Ингушетии для дальнобойщиков организовали благотворительную акцию, посвященную погибшим на Украине
Свыше 12,2 млрд рублей потрачено в Ингушетии на строительство объектов и оснащение больниц в минувшем году
Столице Ингушетии Магасу исполнилось 28 лет со дня возрождения
В Ингушетии начинает работу общественная приемная гендиректора «Россети Северный Кавказ»
Ведущие российские акушеры-гинекологи проведут мастер-классы в Ингушетии
В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты

Главное

Яндекс.Метрика

 