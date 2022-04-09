Мероприятия по улучшению наблюдения людей с онкологией обсудили в правительстве Ингушетии

Заместитель министра здравоохранения Аминат Настаева отметила, что в регионе функционируют онкологический диспансер на 100 коек и 100 посещений в смену, отделение в республиканской больнице и 6 первичных онкологических кабинетов. Она сообщила об улучшении работы по плановой госпитализации, в частности, в ИРКБ.

По ее словам, в республике имеется аппарат КТ для планирования лучевой терапии и диагностики онкопатологий. А для проведения тромболитической терапии пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения приобретен компьютерный томограф, закупленный в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В целях улучшения выявляемости раковых заболеваний повышается эффективность онкоскрининга и диспансеризации путем регулярного анализа результатов, ведется контроль работы смотровых кабинетов, диспансерное наблюдение за больными, входящими в группы риска, проводятся дни открытых дверей.

В помощь первичному звену актуализирован регистр онкологических пациентов, состоящих под наблюдением, сверено количество застрахованных лиц с онкологическими заболеваниями, проводятся систематические выездные проверки врачами-онкологами.

Лечение же пациентов с болезнями системы кровообращения проводится в Региональном сосудистом центре и двух первичных сосудистых отделениях. Здесь создано отделение реанимации и интенсивной терапии на 6 коек для пациентов с ОНМК и ОКС, имеются 5 аппаратов ИВЛ и 6 прикроватных мониторов, дефибриллятор, а также палаты интенсивной терапии в отделениях кардиологии и неврологии РСЦ. Палата интенсивной терапии образована и в Малгобекской центральной районной больнице.

Для пациентов с высоким уровнем риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений были также закуплены профилактические лекарства в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2021 году.

Настаева также заявила, что в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в прошлом году проводились плановые и внеплановые проверки, по итогам которых два человека были уволены, другим вынесены выговоры и замечания.

Амриева обратила внимание на необходимость усиления контроля за деятельностью медучреждений, указав на отсутствие конкретных мер в отношении их руководителей. Другой важной задачей вице-премьер обозначила подготовку информации о работе по диспансерному наблюдению и формированию графиков профилактических мероприятий, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.