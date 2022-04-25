Конкурс

Методист ДК села Галашки Ингушетии стала дипломантом конкурса «Была война...»

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Методист Дома культуры сельского поселения Галашки Сунженского района Ася Оздоева стала дипломантом второй степени международного конкурса «Была война...», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Конкурс, организатором которого выступила Академия народной энциклопедии, прошел в рамках реализации международного инновационного проекта «Моя Отчизна» и направлен на увековечение памяти о Великой Отечественной войне и о ее непосредственных участниках, внесших свой вклад в разгром немецкого фашизма на фронтах и в тылу.

Как отметили в пресс-службе, инициатива участия в этом конкурсе методистов ингушских ДК принадлежит художественному руководителю РДНТ имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой, заслуженному деятелю искусств, лауреату премии Правительства России имени Луначарского Асе Абдурзаковой.

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