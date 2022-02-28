Международный женский день в Ингушетии отметят масштабным концертом

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Власти Ингушетии 8 марта организуют праздничный концерт для жительниц региона в ГБУ «Ингушский государственный театр юного зрителя», а также литературно-музыкальные вечера на различных площадках городов и сел региона, сообщила и.о. министра культуры республики Залина Льянова.

«В Международный женский день для представительниц прекрасного пола будет организован главный праздничный концерт в ГБУ «Ингушский государственный театр юного зрителя», а также концертные вступления и театральные постановки, литературно-музыкальные вечера на различных площадках городов и сел региона», — сказала Льянова.

По ее словам, также в регионе запланировано более 100 культурно-массовых мероприятий, которые пройдут под эгидой 30-летия возрождения республики.

Напомним, на официальном сайте Минкульта Ингушетии проходит голосование по выбору эмблемы 30-летия. После проведения отборочного тура на голосование выставлено 8 эскизов логотипа.

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