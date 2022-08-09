Микаил Илезов возглавил постпредство Ингушетии при Президенте России

«Нам важно планомерно укреплять позиции региона и расширять доступные возможности. В рамках этого благодаря поддержке руководителя субъекта будет оказываться содействие в развитии внешних контактов, привлечении инвестиций, создании условий для претворения в жизнь программ и проектов, способных обеспечить дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации», — отметил Илезов.

По его словам, обеспечение тесного взаимодействия региональных органов государственной власти с федеральными, налаживание высокоэффективного сотрудничества и развитие экономических связей в соответствии с поручениями Главы Ингушетии — это неотъемлемая часть работы по представлению интересов республики.

Микаил Илезов родился 25 декабря 1979 года в сельском поселении Галашки Сунженского района. Имеет два высших образования и ряд дополнительных профессиональных образований. Кандидат юридических наук. В числе прочего окончил с красными дипломами НИУ «Высшая школа экономики» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность Илезова началась сразу после окончания вуза в 2006 году. Проработав консультантом в ОФМС России по Республике Ингушетия, он занял должность начальника отдела по вопросам вынужденных переселенцев. Затем стал руководителем вышеуказанной структуры в целом.

В дальнейшем был назначен главой аппарата правительства Ингушетии, где проработал до 2011 года. После занимался координацией деятельности комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики региона до 2015 года.

Более 4 лет Илезов работал в «Почте России»: сначала в качестве руководителя направления ГИС ЖКХ, затем руководителем департамента развития бизнес-приложений.

В 2019 году вернулся в Ингушетию в качестве помощника-советника Главы региона. В этом же году занял должность первого вице-премьера республики одновременно с позицией секретаря Ингушского регионального отделения «Единой России».

С марта 2022 года является вице-президентом Национального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Имеет ряд государственных наград. Заслуженный юрист Республики Ингушетия.