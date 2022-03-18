Минавтодор Ингушетии предлагает безработным временное трудоустройство

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Владимир Сластенин.

Есть следующие вакансии: очистка дорожного полотна от грязи, мусора и селевых загрязнений; погрузочно-разгрузочные работы; строительство тротуаров для пешеходов; ямочный ремонт; обрезка деревьев для обеспечения видимости.

По вопросам временного трудоустройства необходимо обратиться в Минавтодор Ингушетии по адресу: г. Магас, ул. 65 лет Победы, Промжилбаза. Телефон: 8 988 125 82 72.