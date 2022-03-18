Трудоустройство

Минавтодор Ингушетии предлагает безработным временное трудоустройство

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Для обеспечения временной занятости безработных граждан и оказания им материальной поддержки в период поиска постоянной работы, в министерстве автомобильных дорог Ингушетии предлагают трудоустройство, сообщается в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Владимир Сластенин.

Есть следующие вакансии: очистка дорожного полотна от грязи, мусора и селевых загрязнений; погрузочно-разгрузочные работы; строительство тротуаров для пешеходов; ямочный ремонт; обрезка деревьев для обеспечения видимости.

По вопросам временного трудоустройства необходимо обратиться в Минавтодор Ингушетии по адресу: г. Магас, ул. 65 лет Победы, Промжилбаза. Телефон: 8 988 125 82 72.

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