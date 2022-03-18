Минавтодором Ингушетии в сельском поселении Плиево благоустроена улица Партизанская

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Минавтодором Ингушетии в сельском поселении Плиево на улице Партизанской выполнена укладка асфальтобетонного покрытия, устроены съезды. Кроме того, проведены работы по установке уличного освещения вдоль всей улицы.

По информации Минавтодора республики, на «прямую линию» с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым обратился житель сельского поселения Плиево по вопросу оказания содействия в асфальтировании дорожного покрытия на улице Партизанской, где жил первый Герой РФ Суламбек Осканов.

Напомним, Главой республики было дано поручение министру автомобильных дорог Батыру Хаматханову исполнить просьбу обратившегося жителя и привести в надлежащее состояние улицу Партизанская до 1 апреля 2022 года.

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