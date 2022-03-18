Минавтодором Ингушетии в сельском поселении Плиево благоустроена улица Партизанская

По информации Минавтодора республики, на «прямую линию» с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым обратился житель сельского поселения Плиево по вопросу оказания содействия в асфальтировании дорожного покрытия на улице Партизанской, где жил первый Герой РФ Суламбек Осканов.

Напомним, Главой республики было дано поручение министру автомобильных дорог Батыру Хаматханову исполнить просьбу обратившегося жителя и привести в надлежащее состояние улицу Партизанская до 1 апреля 2022 года.