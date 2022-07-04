Министерство культуры Ингушетии объявляет кастинг музыкантов

На кастинг приглашаются исполнители на национальной гармонике, струнных музыкальных инструментах (гитара, балалайка, дахчан пандар, домра), струнных смычковых музыкальных инструментах (скрипка, альт, контрабас, виолончель).

Требования, предъявляемые к претендентам: умение и опыт игры на перечисленных инструментах, знания нотной грамоты (желательно), приветствуется профильное образование; стаж работы в учреждениях культуры и образования необязателен. Возрастной ценз: от 18 до 45 лет.

За справками обращаться в отдел искусств и досуговой деятельности Минкультуры Ингушетии по телефону 8(8734) 55-42-05 или на электронную почту otdelmk@bk. ru.