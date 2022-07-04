Министерство культуры Ингушетии объявляет кастинг музыкантов

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Министерство культуры Ингушетии объявило кастинг музыкантов, сообщила пресс-служба ведомства.

На кастинг приглашаются исполнители на национальной гармонике, струнных музыкальных инструментах (гитара, балалайка, дахчан пандар, домра), струнных смычковых музыкальных инструментах (скрипка, альт, контрабас, виолончель).

Требования, предъявляемые к претендентам: умение и опыт игры на перечисленных инструментах, знания нотной грамоты (желательно), приветствуется профильное образование; стаж работы в учреждениях культуры и образования необязателен. Возрастной ценз: от 18 до 45 лет.

За справками обращаться в отдел искусств и досуговой деятельности Минкультуры Ингушетии по телефону 8(8734) 55-42-05 или на электронную почту otdelmk@bk. ru.

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