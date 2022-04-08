Министерство культуры Ингушетии отмечает очередную годовщину со дня своего основания

«Роль культуры очень важна не только в организации досуга населения республики, но и в воспитании молодежи в духе патриотизма, утверждении межнационального и межконфессионального согласия. Ведь именно культура и искусство могут и должны в современных условиях помочь людям, особенно молодому поколению, найти дорогу к истинным духовным ценностям, пробуждать в них чувство национальной гордости, гражданского достоинства», — цитирует министра ее пресс-служба.

По ее словам, очень важно подавать хороший пример детям, чтобы молодежь впитывала в себя все лучшее и передавала последующим поколениям. Поэтому Министерство культуры и руководство республики ведут работу по строительству объектов культуры и продвижению ингушской самобытной культуры в массы.

«Желаю всем нам профессиональных и личных успехов на благо Республики Ингушетия», — сказала Залина Льянова.