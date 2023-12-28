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Министр автомобильных дорог Ингушетии исполнил новогоднее желание мальчика из села Долаково

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Руководитель Минавтодора республики Батыр Хаматханов исполнил мечту 3-летнего Абдул-Азиза Гелисханова из сельского поселения Долаково Назрановского района в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе дорожного ведомства по региону, сотрудники министерства вручили мальчику электромобиль, о котором тот давно мечтал. Помимо этого, членам семьи также преподнесли сладкие новогодние подарки и продуктовый набор.

Отмечается, что отец семейства Магомед Гелисханов на данный момент находится в зоне СВО. Мама мальчика в свою очередь выразила огромную благодарность за оказанное внимание и заботу.

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