Министр автомобильных дорог Ингушетии исполнил новогоднее желание мальчика из села Долаково

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе дорожного ведомства по региону, сотрудники министерства вручили мальчику электромобиль, о котором тот давно мечтал. Помимо этого, членам семьи также преподнесли сладкие новогодние подарки и продуктовый набор.

Отмечается, что отец семейства Магомед Гелисханов на данный момент находится в зоне СВО. Мама мальчика в свою очередь выразила огромную благодарность за оказанное внимание и заботу.