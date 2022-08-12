Министр культуры Ингушетии и ректор ИнгГУ обсудили открытие отделения художественно-графического направления

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Министр культуры Ингушетии Залина Льянова встретилась с ректором Ингушского государственного университета Фатимой Албаковой. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, касающихся подготовки профессиональных кадров в области менеджмента в сфере культуры и перспективы открытия на базе ИнгГУ отделения художественно-графического направления.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, в ходе беседы министр подчеркнула, что республика остро нуждается в профессиональных кадрах из-за того, что зачастую возникают сложности с выездом на иногороднее обучение. Имея возможность получить образование по данным направлениям у себя дома, творческая молодежь смогла бы подкрепить свой природный талант еще и дипломом.

«Положительное решение данного вопроса плодотворно скажется в перспективе на сфере культуры в целом и расширит банк педагогических кадров в сфере изобразительных искусств», — отметила Льянова.

Замминистра Ильяс Евлоев, присутствовавший на встрече, выразил мнение, что было бы хорошо, если бы в ИнгГУ появилась возможность открыть театральное отделение.

«Посылая на обучение в театральные вузы страны национальные студии, мы заведомо знаем, что они выпадают из языковой среды, и эта проблема отчетливо видна сегодня в существующих театрах. Обучаясь той же профессии у себя дома, у нас была бы возможность преподавать в рамках дисциплины «сценическая речь» культуру родного языка. Ведь проблема сохранения и популяризации ингушского языка сегодня стоит остро и театры как носители этой культуры играют важную роль в этом вопросе. Качественное знание родного языка актерами, переводчиками, режиссерами, работающими над подстановкой спектакля, приобретает весьма большое значение», — сказал он.

Фатима Албакова отметила, что открытие того или иного направления в вузах сопряжено не только с финансовыми расходами, но и подготовкой и подбором преподавательского состава, профессуры и другими организационными вопросами.

«Этот вопрос нас тоже волнует и в ближайшей перспективе будем коллегиально решать, как правильно выстроить данную работу», — сказала ректор.

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