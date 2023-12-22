Министр культуры Ингушетии исполнит мечту 9-летнего Ибрагима Евлоева из Назрани

Мальчик пожелал получить на Новый год сюрприз.

«Пусть подарок, который ты получишь на Новый год, будет только маленькой частью из многих больших свершений и приятных сюрпризов, которые тебя ожидают в жизни. Желаю тебе всего наилучшего, а взамен мы просим от тебя быть прилежным сыном и хорошо учиться. Будь счастлив!» — сказала министр, сняв шар с «Елки желаний».

Напомним, проект «Елка желаний» — один из самых ярких и интересных проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он проходит во всех регионах Российской Федерации уже шестой год подряд и объединяет всех неравнодушных к детям с особенностями развития, тяжелыми заболеваниями, сиротам и из многодетных семей.