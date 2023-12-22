Министр культуры Ингушетии исполнит мечту 9-летнего Ибрагима Евлоева из Назрани
Министр культуры Ингушетии Залина Льянова в рамках акции «Елка желаний» исполнит мечту 9-летнего жителя Назрани Ибрагима Евлоева, проинформировал наше издание представитель ведомства.
Мальчик пожелал получить на Новый год сюрприз.
«Пусть подарок, который ты получишь на Новый год, будет только маленькой частью из многих больших свершений и приятных сюрпризов, которые тебя ожидают в жизни. Желаю тебе всего наилучшего, а взамен мы просим от тебя быть прилежным сыном и хорошо учиться. Будь счастлив!» — сказала министр, сняв шар с «Елки желаний».
Напомним, проект «Елка желаний» — один из самых ярких и интересных проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он проходит во всех регионах Российской Федерации уже шестой год подряд и объединяет всех неравнодушных к детям с особенностями развития, тяжелыми заболеваниями, сиротам и из многодетных семей.