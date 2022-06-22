Министр культуры Ингушетии побывала в мастерской народного художника Мурата Полонкоева

В своей мастерской художник показал министру масштабное живописное полотно, над которым он в данный момент работает, а также рассказал о своих дальнейших планах и провел экскурсию в собственноручно построенной ингушской башне в натуральную величину и детально рассказал о каждом этапе строительства.

«Он художник, архитектор, коллекционер, исследователь и преданный хранитель традиций своего народа. Ознакомилась с его художественными работами, которые написаны в разных стилистических направлениях, но особенно мне близка тема родовых ингушских башен. Мурат Махиевич создает их суровые образы на своих полотнах для того, чтобы дома предков всегда были рядом с теми, для кого были построены. И то, что я сегодня увидела, произвело на меня неизгладимое впечатление», — резюмировала Залина Льянова.

Далее разговор продолжился за чашкой чая, где состоялась насыщенная дискуссия об истории Ингушетии, о современной живописи, а также мерах поддержки и популяризации национального изобразительного искусства.