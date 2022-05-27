Библиотека

Министр культуры Ингушетии поздравила библиотекарей республики с профессиональным праздником

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Министр культуры Ингушетии Залина Льянова поздравила библиотечное сообщество республики с профессиональным праздником — Общероссийским днем библиотек, который отмечается сегодня, 27 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«Библиотека сегодня является не только хранилищем знаний, культуры и национальной памяти многих поколений, но и становится авторитетным центром духовного общения и досуга. Современная библиотечная сеть России — это уникальный культурный феномен, который открывает доступ всем желающим к более чем 840 млн единиц библиотечного фонда — книгам, книжным памятникам, периодическим изданиям и другим документам», — отметила министр.

По ее словам, библиотекарь всегда занимал и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры.

«Возможно, ваша работа не так заметена, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат вашей работы. Но всё то влияние, которое вы оказываете на общество — неоценимо», — сказала Льянова и поблагодарила библиотекарей за самоотверженный труд и любовь к своему делу.

«Пусть каждый день вдохновляет вас на новые достижения, будет наполнен творчеством, смыслом, радостью и добром», — пожелала министр библиотечным работникам.

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