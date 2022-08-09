Министр культуры Ингушетии поздравила любителей чтения с Всемирным днем книголюбов

«Чтение всегда было одним из самых актуальных показателей культурного развития общества. Для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой всегда является счастливым моментом. Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на её чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения», — цитирует министра ее пресс-служба.

Льянова пожелала всем писателям и поэтам неиссякаемого вдохновения и преданных читателей, а читателям — много интересных книг и время на их чтение.