Министр культуры Ингушетии поздравила любителей чтения с Всемирным днем книголюбов

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Министр культуры Ингушетии Залина Льянова поздравила любителей чтения, а также писателей, библиотекарей, книгоиздателей с Всемирным днем книголюбов, который отмечается 9 августа, сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.

«Чтение всегда было одним из самых актуальных показателей культурного развития общества. Для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой всегда является счастливым моментом. Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на её чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения», — цитирует министра ее пресс-служба.

Льянова пожелала всем писателям и поэтам неиссякаемого вдохновения и преданных читателей, а читателям — много интересных книг и время на их чтение.

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