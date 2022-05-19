Министр культуры Ингушетии поздравила работников музеев региона с профессиональным праздником

Она отметила, что вклад музейных работников в сохранение культурного наследия родного края, возрождение духовно-нравственных ценностей, формирование патриотизма и гражданственности просто неоценим.

«Вы по крупицам собираете уникальные исторические материалы, предметы материальной культуры, ведете научно-исследовательскую деятельность и просветительскую и воспитательную работу с нашей молодежью — занимаетесь нужным и благородным делом», — сказала министр.

По словам Льяновой, наши музеи постоянно совершенствуются и развиваются, внедряются новые формы взаимодействия с посетителями такие как полюбившаяся всем акция «Ночь музеев».

«Благодарю, что вы стремитесь сделать музейные коллекции максимально доступными и интересными для зрителей, подаете пример уважения к истории своей земли и увековечиванию памяти предков. Благодарю вас за добросовестный труд, усердие, бесконечную преданность любимому делу», — сказала министр и пожелала работникам музеев крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов, новых творческих открытий и благополучия.

Напомним, Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая. Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев, проходившей в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 1977 году.