Министр культуры Ингушетии проверила ход капремонта детской школы искусств в Карабулаке

Вместе с директором учреждения Мусой Мартазановым министр осмотрела помещение и проверила качество уже сделанной в здании работы.

«Образовательный смысл в жизни ребёнка несут не только занятия, но и, конечно же, пространства, которые ребёнок осваивает. Это здание должно представлять собой индивидуальное и свободное общественно-культурное пространство, в котором ребёнок хочет находиться, в котором он может спокойно обучаться и развиваться», — сказала Льянова.

По ее словам, до недавнего времени здание ДХШ не соответствовало никаким критериям, которые бы предоставляли возможность комфортного обучения.

«Теперь, когда я вижу, каким кардинальным изменениям подверглось здание школы, я с уверенностью могу констатировать, что ученикам и преподавателям будет гораздо легче сосредоточиться на учебном процессе. Также меня очень порадовало, что внутри здания стало гораздо больше свободного пространства», — отметила Льянова.

Министр выразила уверенность, что после капитального ремонта здание преобразится и будет соответствовать всем федеральным и современным стандартам.

Отметим, что здание планируют ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года.