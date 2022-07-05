Нацпроекты

Министр культуры Ингушетии проверила ход капремонта детской школы искусств в Карабулаке

0

Министр культуры Ингушетии Залина Льянова посетила детскую школу искусств в Карабулаке, где идёт капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура», сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с директором учреждения Мусой Мартазановым министр осмотрела помещение и проверила качество уже сделанной в здании работы.

«Образовательный смысл в жизни ребёнка несут не только занятия, но и, конечно же, пространства, которые ребёнок осваивает. Это здание должно представлять собой индивидуальное и свободное общественно-культурное пространство, в котором ребёнок хочет находиться, в котором он может спокойно обучаться и развиваться», — сказала Льянова.

По ее словам, до недавнего времени здание ДХШ не соответствовало никаким критериям, которые бы предоставляли возможность комфортного обучения.

«Теперь, когда я вижу, каким кардинальным изменениям подверглось здание школы, я с уверенностью могу констатировать, что ученикам и преподавателям будет гораздо легче сосредоточиться на учебном процессе. Также меня очень порадовало, что внутри здания стало гораздо больше свободного пространства», — отметила Льянова.

Министр выразила уверенность, что после капитального ремонта здание преобразится и будет соответствовать всем федеральным и современным стандартам.

Отметим, что здание планируют ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
ЦУР Ингушетии будет направлять судебным приставам поступающие в систему мониторинга обращения
Воспитанники клуба «Магас Боксинг» из Ингушетии завоевали 6 медалей на турнире в Ессентуках
Сборная Ингушетии заняла четвертое место на соревнованиях кубок академии регби «Юг-2022»
Жителя Ингушетии заставили уплатить штраф за использование поддельного водительского удостоверения
В Ингушетии продлены сроки приема заявок на участие в конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство»
Творческая делегация Ингушетии представила республику на фестивале «Горцы» в Дагестане
Ингушские спасатели заняли призовые места в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
Ингушетия примет участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» партии «Единая Россия»
В Ингушетии иностранец предстанет перед судом за кражу телефона
Жителя Ингушетии будут судить за незаконный оборот«Прегабалина» и «Тропикамида»
Собкор газеты «Ингушетия» стала призером конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Главное

Яндекс.Метрика

 