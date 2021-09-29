Министр культуры Ингушетии Тамерлан Дзейтов прокомментировал итоги конкурса президентских грантов

Министр культуры Ингушетии отметил, что они со своей стороны активно продвигали проект через социальные сети ведомства и аккаунты социальных сетей подведомственных учреждений.

«Каждый желающий мог ознакомиться с проектом на сайте Министерства культуры Республики Ингушетия и принять участие в проекте, следуя размещенной информации», — отметил Тамерлан Дзейтов.

Помимо этого, руководитель регионального Минкульта отметил, что от республики в конкурсе принимали участие некоммерческие, муниципальные организации и учреждения культуры, индивидуальные предприниматели, творческие коллективы.

«Следующий этап приема заявок стартует в ноябре, о старте которого будет объявлено на официальных информационных ресурсах Министерства культуры Республики Ингушетия.

Руководитель ведомства призвал участвовать в подобных конкурсах, как творческие коллективы, так и отдельных деятелей культуры республики.

Это отличная возможность для талантливых и увлеченных творчеством жителей региона, которых у нас немало, воплотить свои задуманные проекты в жизнь!».

Стоит также отметить, что гранты, направленные в регионы, — неоценимая поддержка для творческой среды субъектов. Появившаяся возможность подавать заявки от муниципальных организаций поможет вывести на новый уровень культурный ландшафт небольших населенных пунктов, где-то это возможность создать действительно креативные (культурные) кластеры как места притяжения жителей.

Напомним, что 17 мая текущего года по указу Президента РФ В. В. Путина, в целях поддержки проектов области культуры, и креативных (творческих) индустрий был создан Фонд культурных инициатив.

Всего за 1,5 месяца в фонд было подано 12460 заявок, поддержано почти полторы тысячи проектов, т. е. примерно каждый 8 проект. Это говорит о том, что представители творческих отраслей ждали такого рода поддержки.

Эксперты конкурса проделали огромную работу: в сжатые сроки оценено почти 12000 заявок, допущенных до экспертизы, высоко оценили полторы тысячи, возглавивших рейтинг по количеству набранных баллов. Им явно было не просто оценить такой поток креативных инициатив, многие из которых — достойные.

Фонду удалось с первого раза, применив наработанные методики Фонда президентских грантов, показать полную открытость и прозрачность конкурса. Все документы есть на сайте в открытом доступе, начиная от Положения и порядка экспертизы, заканчивая методичками по заполнению заявки в помощь авторам.

Все проведено в соответствие с заявленными документами. Можно ознакомиться со всеми проектами, в том числе теми, которые по решению экспертов будут поддержаны в первом конкурсе.

Появление Президентского фонда культурных инициатив — большой шаг в поддержке творческой сферы и креативного кластера. Почти полторы тысячи проектов, которые будут реализованы по всей стране — это начало волны культурных проектов, которая со временем будет нарастать.