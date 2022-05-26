Министр образования и науки Ингушетии ответила на вопросы выпускников

Трансляция эфира прошла на ТГ-канале руководителя образовательного ведомства и в сообществе Минобрнауки Ингушетии в «ВКонтакте».

Бокова сообщила о том, что регион полностью готов к проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году, на сдачу экзаменов в форме ЕГЭ заявлено 2463 участника, на ОГЭ — 6 524. Для проведения ЕГЭ организовано 9 пунктов проведения экзаменов, основной госэкзамен пройдет на базе 18 пунктов.

Министр отметила, что в текущем году организован отдельный пункт проверки заданий, работа конфликтной комиссии и рассмотрение апелляций будет осуществляться с привлечением федеральных экспертов предметных комиссий.

Родители выпускников поинтересовались правами ребенка-инвалида во время сдачи ЕГЭ. Бокова проинформировала о том, что участнику с ограниченными возможностями здоровья создаются особые условия в период проведения экзамена: аудитория на первом этаже и дополнительное время в полтора часа.

Одиннадцатиклассники адресовали министру вопрос по поводу сроков действия результатов ЕГЭ — необходимо ли сдавать экзамены заново в случае, если выпускник не смог поступить в вуз в текущем году. Министр разъяснила будущим абитуриентам, что в этом необходимости нет, результаты ЕГЭ действуют в течение 4-х лет.

Руководитель Минобрнауки Ингушетии сказала, что с 2021 года регион перешел на технологию доставки экзаменационных материалов по интернету. Контрольные измерительные материалы (КИМ) распечатываются непосредственно в аудитории на экзамене. Работы сразу же сканируются и отправляются в региональный центр обработки информации.

Отвечая на вопросы, Бокова рассказала о резервных сроках прохождения итоговой аттестации в случае, если ребенок заболел или имеет иную уважительную причину отсутствия на экзамене. Эти сроки возможны в июле и даже в сентябре в дополнительный период ЕГЭ.