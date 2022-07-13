Министр образования Ингушетии поддержала нововведения по снижению бумажной нагрузки на учителей

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Министр образования Ингушетии Эсет Бокова уверена, что уменьшение работы с документами положительным образом скажется на работе учителя, так как это облегчит их труд и, соответственно, даст время на творческие поиски и креативные подходы при подготовке к учебным занятиям.

На днях Госдума во втором чтении приняла поправки в закон «Об образовании в РФ», направленные на снижение бюрократической нагрузки на учителей, пакет поправок внесла на рассмотрение группа депутатов фракции «Единая Россия» и сенаторов. По словам главы Минобрнауки Ингушетии, минимальный перечень документов, который должен заполнять учитель, должен быть очень чётко ограничен, чтобы педагог имел свободное время для саморазвития, для работы с детьми.

«Свой профессиональный путь я начинала с должности учителя химии. Помню первый свой трудовой день и реакцию школьников на молодого, тогда еще неопытного педагога. Мне нравилось каждый раз встречаться с детьми, объяснять тему урока, изучать их привычки, поведение, характеры. Единственное, что всегда смущало, это огромное количество бюрократической волокиты — в конце каждой четверти приходилось заполнять бесконечное число форм отчетной документации. Поэтому, когда я узнала о том, что на федеральном уровне обсуждается утверждение перечня обязательной для заполнения учителем документации, приняла эту новость с радостью», — отметила Эсет Бокова.

Она выразила уверенность, что её коллеги с таким же благодарным чувством отнеслись к нововведению.

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