Министр образования Ингушетии принимает участие в совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов

По словам министра, на повестке совещания вопросы подведения итогов 2021/2022 учебного года, роли сферы образования в экосистеме молодежной политики, предварительные результаты проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в 2022 году и постановка основных задач на новый учебный год в сфере воспитания.

«Также в ходе работы в группах планируем рассмотреть тему интеграции российского движения детей и молодежи в систему детского движения субъекта в части системы управления и кадрового обеспечения», — отметила Эсет Бокова.