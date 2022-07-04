Совещание

Министр образования Ингушетии принимает участие в совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов

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Министр образования Ингушетии Эсет Бокова принимает участие во Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которое проходит на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

По словам министра, на повестке совещания вопросы подведения итогов 2021/2022 учебного года, роли сферы образования в экосистеме молодежной политики, предварительные результаты проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в 2022 году и постановка основных задач на новый учебный год в сфере воспитания.

«Также в ходе работы в группах планируем рассмотреть тему интеграции российского движения детей и молодежи в систему детского движения субъекта в части системы управления и кадрового обеспечения», — отметила Эсет Бокова.

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