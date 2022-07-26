Спорт

Министр спорта Ингушетии принял уроженцев республики – спортсменов из Хабаровского края

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Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев принимал у себя победительницу первенства ДФО по боксу среди юниорок 17-18 лет, серебряного призера чемпионата Хабаровского края по боксу среди юниорок, бронзового призера финала XI Летней спартакиады Рукет Куштову.

Как отметила пресс-служба спортивного ведомства республики, девочка живет и тренируется в Хабаровском крае под руководством мастеров спорта Александра Малюгина и Петра Бирюкова. Вместе с Рукет в региональный Минспорт приехал её брат Мухамед-Амин Куштов, являющийся победителем первенства ДФО по вольной борьбе, и первый тренер спортсмена Руслан Куштов.

Али Дошхоклоев поздравил ребят, поблагодарил за тяжелый труд и спортивные достижения, вручил благодарственное письмо и пожелал дальнейших спортивных успехов, здоровья и новых ярких побед.

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