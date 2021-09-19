Выборы

Министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева проголосовала в Назрани

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Министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева проголосовала на избирательном участке № 616 в школе-интернате № 1 г. Назрань.

В ходе посещения участка глава ведомства проверила готовность медицинского персонала и проконтролировала соблюдение мер профилактики на избирательных участках.

По её мнению, на избирательном участке соблюдаются меры предосторожности для защиты граждан: измеряется температура, выдаются маски, перчатки и одноразовые ручки.

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