Министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева проголосовала в Назрани
Министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева проголосовала на избирательном участке № 616 в школе-интернате № 1 г. Назрань.
В ходе посещения участка глава ведомства проверила готовность медицинского персонала и проконтролировала соблюдение мер профилактики на избирательных участках.
По её мнению, на избирательном участке соблюдаются меры предосторожности для защиты граждан: измеряется температура, выдаются маски, перчатки и одноразовые ручки.