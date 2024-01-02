Новый год

Минкультуры и фонд «Сафмар» организовали для 6 тыс. детей в Ингушетии новогодний праздник

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Минкультуры республики и благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева организовали для 6 тыс. детей новогодний праздник, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Первое представление во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани с участием 2-х тыс. ребятишек прошло 1 января. Сегодня в 14 часов спорткомплекс принял столько же, 3 января мероприятие посетят и другие юные зрители.

«Ребята со всех концов республики влились в настоящую атмосферу праздника и волшебства, в мир сказок и чудес и зарядились новогодним настроением», — отметил собеседник издания.

Фонд «Сафмар» также подготовил для дошкольников и учащихся младших классов новогодние подарки, которые станут дополнительным приятным сюрпризом.

В Минкультуры отметили, что в целях безопасности детей, для обеспечения антитеррористической защищенности населения, вход осуществляется по пригласительным билетам.

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