Минкультуры и фонд «Сафмар» организовали для 6 тыс. детей в Ингушетии новогодний праздник

Первое представление во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани с участием 2-х тыс. ребятишек прошло 1 января. Сегодня в 14 часов спорткомплекс принял столько же, 3 января мероприятие посетят и другие юные зрители.

«Ребята со всех концов республики влились в настоящую атмосферу праздника и волшебства, в мир сказок и чудес и зарядились новогодним настроением», — отметил собеседник издания.

Фонд «Сафмар» также подготовил для дошкольников и учащихся младших классов новогодние подарки, которые станут дополнительным приятным сюрпризом.

В Минкультуры отметили, что в целях безопасности детей, для обеспечения антитеррористической защищенности населения, вход осуществляется по пригласительным билетам.