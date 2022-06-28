Минкультуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий на июль по программе «Пушкинская карта»

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Министерство культуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий, которые пройдут в подведомственных учреждениях в рамках программы «Пушкинская карта» в июле.

5 июля в Мемориальном комплексе жертвам репрессий состоится открытие выставки «Колымские рассказы». Экспозиция продлится до 15 июля. Возрастная категория — 12+.

15 июля в МКЖР будет представлена выставка «Богатырева Марем Камбулатовна», которая продлится до 31 июля. Возрастная категория — 12+.

25 июля в стенах Мемориального комплекса жертвам репрессий откроется выставка «Бекмурзиев Бексултан Исиевич». Возрастная категория — 12+. Время работы МКЖР — с 09 до 18 часов. Адрес: г. Назрань, ул. Бакинская, 77.

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии продолжается выставка дарственных экспонатов живописи от Некрасова Владимира Ильича «Вне времени, эпох и расстояний...». Выставка продлится до 6 сентября. Возрастная категория — 12+. Время посещения музея — с 10 до 18 часов. Адрес: г. Карабулак, ул. Вассан-Гирея Джабагиева, 139.

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