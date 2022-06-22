Минкультуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта»

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В пресс-службе Министерства культуры Ингушетии рассказали, какие мероприятия пройдут 22 июня в подведомственных учреждениях в рамках программы «Пушкинская карта».

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит выставка «День памяти и скорби». Выставку можно посетить до 18 часов.

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий пройдет квест-игра «История Победы», приуроченная к 77-летию Победы в ВОВ. Время проведения — с 14 до 16 часов.

Также здесь стоит обратить внимание на выставку, посвященную 110-летию Героя России Мальсагова Ахмеда Татархановича, которая продлится до 25 июня. Время работы: с 9 до 18 часов.

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