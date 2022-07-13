Минкультуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта» на июль

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит выставка уникальных экспонатов разнообразных исторических эпох (от майкопской до раннего и позднего Средневековья Центрального Кавказа). Время посещения музея — с 10 до 18 часов. Возрастная категория — 6+. Время проведения — до 19 июля. Музей находится в Назрани на улице Осканова, 23.

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии продолжается выставка дарственных экспонатов живописи от Некрасова Владимира Ильича «Вне времени, эпох и расстояний...». Выставка продлится до 6 сентября. Возрастная категория — 12+. Время посещения музея ИЗО — с 10 до 18 часов. Музей находится в Карабулаке на улице Вассан-Гирея Джабагиева, 139.

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий проходит выставка «Колымские рассказы», она продлится до 15 июля. 15 июля будет представлена выставка «Богатырева Марем Камбулатовна», которая будет проходить до 31 июля. А 25 июля откроется выставка «Бекмурзиев Бексултан Исиевич». Возрастная категория — 12. Время работы — с 9 до 18 часов. МКЖР находится в Назрани на улице Бакинской, 77.

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство.

С 1 января 2022 года каждому участнику «Пушкинской программы» на карту начисляется 5 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг.