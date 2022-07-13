Минкультуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта» на июль

0

Министерство культуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий в подведомственных учреждениях, которые пройдут в июле в рамках программы «Пушкинская карта».

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит выставка уникальных экспонатов разнообразных исторических эпох (от майкопской до раннего и позднего Средневековья Центрального Кавказа). Время посещения музея — с 10 до 18 часов. Возрастная категория — 6+. Время проведения — до 19 июля. Музей находится в Назрани на улице Осканова, 23.

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии продолжается выставка дарственных экспонатов живописи от Некрасова Владимира Ильича «Вне времени, эпох и расстояний...». Выставка продлится до 6 сентября. Возрастная категория — 12+. Время посещения музея ИЗО — с 10 до 18 часов. Музей находится в Карабулаке на улице Вассан-Гирея Джабагиева, 139.

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий проходит выставка «Колымские рассказы», она продлится до 15 июля. 15 июля будет представлена выставка «Богатырева Марем Камбулатовна», которая будет проходить до 31 июля. А 25 июля откроется выставка «Бекмурзиев Бексултан Исиевич». Возрастная категория — 12. Время работы — с 9 до 18 часов. МКЖР находится в Назрани на улице Бакинской, 77.

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство.

С 1 января 2022 года каждому участнику «Пушкинской программы» на карту начисляется 5 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские дзюдоисты стали призерами VIII Всероссийской летней универсиады — 2022
КТЦ столицы Ингушетии стал Центром театра, кино и креативных индустрий
В городе Назрани Ингушетии начали работу по замене водопроводной трубы на улице Цветочная
В Ингушетии сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Ингушские ученые отчитались о проделанной работе за II квартал 2022 года
Суточный прирост числа заболевших Covid-19 в Ингушетии снизился до 4 человек
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в детском лагере
В Ингушетии состоится выпускной бал золотых медалистов
Житель Ингушетии принудительно уплатил 47 штрафов за нарушение ПДД
БТР из-за отказа тормозов съехал в кювет в предгорной зоне Ингушетии, есть пострадавшие
Министр образования Ингушетии поддержала нововведения по снижению бумажной нагрузки на учителей

Главное

Яндекс.Метрика

 