Минкультуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий в рамках программы «Пушкинская карта»

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова с 23 по 31 мая проходит выставка «Старинные украшение ингушских женщин».

Также здесь с 23 по 30 мая работает фотоэкспозиция «Ингушские башни» в рамках празднования Дня ингушских башен.

Время посещения выставок — с 10 до 18 часов. Музей краеведения находится в г. Назрани, ул. Осканова, 23.

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий 10 июня откроется экспозиция «Символы великой России», приуроченная ко Дню России. Выставка будет проходить до 21 июня, посетить ее можно с 9 до 18 часов. Возрастная категория — 12+.

С 15 до 25 июня в мемориальном комплексе состоится выставка «Мальсагов Ахмед Татарханович», посвященная 110-летию Героя России. Время работы — с 9 до 18 часов.

22 июня в МКЖР пройдет квест-игра «История Победы», приуроченная к 77-летию Победы в ВОВ. Время проведения мероприятия — с 14 до 16 часов. Возрастная категория — 12+.

Мемориальный комплекс жертвам репрессий находится по адресу: г. Назрань, ул. Бакинская, 77.

В Центре культурного развития г. Магаса до 26 мая продолжается прокат отечественного фильма «Маруся фореvа!». Жанр — комедия, мелодрама. Возрастная категория — 12+.

С 26 мая по 8 июня ЦКР представит отечественный фильм «Аманат». Жанр — биография, драма, военный. Возрастная категория — 12+.

Центр культурного развития Магаса находится на улице Кайсына Кулиева, 30.

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка известного фотографа Заура Плиева «День ингушских башен». Она продлится до 31 мая. Возрастная категория — 12+.

Время посещения музея ИЗО — с 10 до 18 часов. Адрес: г. Карабулак, ул. Вассан-Гирея Джабагиева, 139.