Минкультуры Ингушетии опубликовало план мероприятий акции «Культурная суббота. Танцы народов России детям»

Сегодня, 15 июля, в 14:00 мастер-класс хореографа Заиры Ведзижевой «Русский народный танец» пройдет в ДК сельского поселения Алкун Сунженского района.

В Доме культуры сельского поселения Али-Юрт Назрановского района мастер-класс по элементам танцев народов Кавказа проведет народный артист Ингушетии Адам Досхоев. Начало мероприятия — в 15:00.

В 16:00 в ДК сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района состоится мастер-класс хореографа Танзилы Арчаковой.

Завтра, 16 июля, в Доме культуры сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского района мастер-класс проведет заслуженный работник культуры республики Акрамат Халухоев по элементам народных танцев. Начало — в 11:00.

Мастер-класс народного артиста Ингушетии Джабраила Богатырева и запись танцевального видео в народных костюмах для размещения в социальной сети «ВКонтакте» состоятся 16-17 июля в 14:00 в ДК сельского поселения Пседах Малгобекского района.

В 15:00 16 июля в Доме культуры с. п. Галашки Сунженского района мастер-класс проведет заслуженный работник культуры Ингушетии Ахмед Колоев.

А в 16:00 в этот же день в ДК с. п. Сурхахи Назрановского района пройдет мастер-класс по основам ингушского танца заслуженного артиста республики Султана Дзейгова.

Все танцевальные видео юных танцоров в народных костюмах будут размещены в социальной сети «ВКонтакте», где определится лучший коллектив.