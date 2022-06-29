Минкультуры Ингушетии ведет прием заявлений студентов на получение стипендий Главы республики

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Министерство культуры Ингушетии начинает работу по приему заявлений претендентов, успешно обучающихся в образовательных организациях культуры и искусства РФ, на получение стипендий Главы республики, сообщила пресс-служба ведомства.

Претендентам на получение стипендий необходимо до 5 июля представить в министерство следующие документы: заявление на получение стипендии с указанием банковского счета; копию документа, удостоверяющего личность; копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); копию зачетной книжки, заверенную образовательным учреждением; справку об академической успеваемости студента, заверенную образовательным учреждением; банковские реквизиты (обращаем внимание — реквизиты должны быть лично у каждого, реквизиты одного из родителей не принимаются); согласие на обработку персональных данных.

Комиссия на основе поступивших документов формирует до 10 июля список студентов для присуждения стипендий.

На основании распоряжения Главы Республики Ингушетия о назначении стипендий Министерство культуры Республики Ингушетия производит выплату стипендий путем перечисления средств на банковские счета студентов — получателей средств.

Выплата стипендий прекращается в случае: отчисления стипендиата из образовательного учреждения; предоставления стипендиату академического отпуска; наличия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; наличия академической задолженности.

За консультацией обращаться в отдел искусств и досуговой деятельности Министерства культуры Республики Ингушетия. Тел.: 8-8734-55-42-30; 8-8734-55-42-29. Адрес: г. Магас, пр-т И. Зязикова, 16/А.

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