Миннац Ингушетии 22 июня организует восхождение на Столовую гору

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Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в ежегодной акции восхождения на Столовую гору (Мят-Лоам) 22 июня текущего года.

В этом традиционном мероприятии смогут принять участие все желающие жители и гости региона. В рамках восхождения у подножия Столовой горы будет организовано питание, а также культурно-развлекательная программа для участников праздника.

В ведомстве по национальной политике особо отметили, что все участники восхождения будут доставлены к месту проведения акции и обратно на автобусах. По желанию граждане могут поехать на личном транспорте.

Желающим принять участие в восхождении необходимо до 22 июня 2022 года оставить свои контактные данные, связавшись с Миннацем Ингушетии по телефону 55-45-03, или отправить на почту minnacri-press@yandex. ru.

Напомним, участникам акции при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

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