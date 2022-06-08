Миннац Ингушетии 22 июня организует восхождение на Столовую гору
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в ежегодной акции восхождения на Столовую гору (Мят-Лоам) 22 июня текущего года.
В этом традиционном мероприятии смогут принять участие все желающие жители и гости региона. В рамках восхождения у подножия Столовой горы будет организовано питание, а также культурно-развлекательная программа для участников праздника.
В ведомстве по национальной политике особо отметили, что все участники восхождения будут доставлены к месту проведения акции и обратно на автобусах. По желанию граждане могут поехать на личном транспорте.
Желающим принять участие в восхождении необходимо до 22 июня 2022 года оставить свои контактные данные, связавшись с Миннацем Ингушетии по телефону 55-45-03, или отправить на почту minnacri-press@yandex. ru.
Напомним, участникам акции при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.