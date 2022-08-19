Миннац Ингушетии объявляет конкурс для определения организации, выдающей патенты иностранцам

Срок приема заявок на участие в конкурсе: с 22 августа по 22 сентября 2022 года. К заявке прилагается следующий перечень документов: учредительные документы участника, документ о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с действующим законодательством, технический паспорт здания (помещения), штатное расписание участника.

А также — обоснование, содержащее информацию о наличии возможности участника участвовать в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов на территории Ингушетии, в том числе осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а также оказании содействия в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их фотографировании (в произвольной форме).

Конкурс проводится в соответствии с постановлением правительства региона от 5 сентября 2018 года «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора претендентов для последующего определения уполномоченной организации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдачи иностранным гражданам патентов на территории Республики Ингушетия».

Время и дата вскрытия заявок — 11:00 мск 27 сентября.

Время и дата подведения итогов конкурсного отбора — 15:00 мск 4 октября.

Место подачи заявок на участие и подведения итогов конкурсного отбора — город Магас, улица Муталиева, д. 1, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.