Миннац Ингушетии призвал пользователей соцсетей не распространять недостоверную информацию о спецоперации на Украине

«На волне хайпа многие пользователи социальных сетей спешат распространять среди нас непроверенную, а зачастую и откровенно недостоверную информацию о гибели наших земляков в военной операции на Донбассе. Опубликованные несколькими днями ранее списки погибших и раненных ингушей, как оказалось, не полностью достоверны. На данный момент известно, что похоронен лишь один парень из этого списка, тело которого привезли в республику», — отметили в ведомстве.

В Миннаце призывают всех «с пониманием отнестись к родным и близким наших ребят, воинский долг которых обязал сейчас находится в зоне боевых действий».

«Поберегите сердца матерей и детей, разрывающиеся сейчас от боли и скорби. Не распространяйте недостоверную и непроверенную информацию», — подчеркивается в обращении.