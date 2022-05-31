Миннац Ингушетии провел межрегиональный форум по противодействию идеологии экстремизма

Мероприятие, организованное министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации, посетили представители органов государственной власти субъектов СКФО, законодательной, исполнительной и муниципальной власти республики.

Участники форума поделились с нашим корреспондентом своим видением заявленной проблемы.

Анзор Курашинов, министр по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики:

«Хочу прежде всего поздравить народ Ингушетии с предстоящим Днём республики! Когда я увидел приглашение и посмотрел программу форума, то очень заинтересовался. На мой взгляд, важно, во-первых, высказать своё мнение, во-вторых, послушать мнение коллег и скорректировать, настроить совместную работу с ними. Очень актуально, что заявленную на форуме проблему обсуждают сегодня все профильные структуры, которые этим вопросом у себя в регионах и занимаются. Спасибо ингушскому коллеге Вахе Бекову за решение провести этот форум, предоставить возможность обменяться мнениями о тех проблемах, которые нас всех вместе очень волнуют. Опыт коллег весьма интересен. Понятно, что в каждом регионе существует своя специфика. Данная проблема, которую мы обсуждаем, многолика, многогранна. Тем не менее, если мы найдём в процессе обсуждения какие-то пути соприкосновения, может быть, запустим какие-то совместные проекты. Думаю, это принесёт большую пользу».

Анзор Курашинов рассказал о проекте «Куначество», реализуемом в КБР. Проект предполагает проживание «кунака» в «принимающей семье» в течение недели, ознакомление с традициями, бытом, участие в жизни семьи, а также в проводимых в населенном пункте молодежных мероприятиях. В проекте принимают участие ребята в возрасте от 14 до 16 лет из муниципальных районов и городских округов республики.

Саид-Магомед Баширов, заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации:

«Тема противодействия экстремизму и терроризму как никогда актуальна в современном мире. К сожалению, с этим пагубным явлением мы знакомы не понаслышке. В числе первых с ужасами экстремизма и терроризма столкнулась Чеченская Республика, где международные экстремисты и террористы пытались закрепиться в нашем регионе, чтобы в дальнейшем разрушить страну. Героем России Ахматом-хаджи Кадыровым была собрана команда, способная сломать хребет этому чудовищному врагу при поддержке федерального центра, прежде всего Владимира Владимировича Путина. От терроризма и экстремизма не застрахован ни один регион мира, поэтому есть постоянная необходимость бороться с этим злом. Данную работу необходимо начинать с образовательных учреждений. Об этом мы сегодня и говорим. В настоящее время мы живём в условиях глобальных вызовов, когда наши оппоненты, а сейчас мы можем говорить прямо — враги, направляют свои отравленные стрелы на нашу страну и, в частности, на наш Северный Кавказ. Поэтому сегодня настоятельно необходимо повысить эффективность работы с молодёжью, дабы защитить их неокрепшее сознание от воздействия нацистской, экстремистской, террористической идеологии. Сегодняшний наш форум — это очередное доказательство того, что на юге России, в Северо-Кавказском округе этим вопросам уделяется очень серьёзное внимание. Опираясь на опыт нашей республики, её глава, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров руководит антитеррористической комиссией региона и все вопросы, связанные с терроризмом, экстремизмом и прочими чудовищными явлениями, держит под своим личным контролем. В Чечне создан эффективный механизм, который не позволяет проникнуть экстремизму и терроризму. Этим опытом я и намерен поделиться с коллегами».

Гарун Давыдов, первый заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан:

«В Дагестане приняты и реализуются государственные программы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. В настоящее время ситуация в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений в республике характеризуется как стабильная. Предпосылок обострения ситуации не имеется. Министерством по национальной политике региона регулярно проводятся социологические исследования в сфере межнациональных отношений, организуются межрелигиозные мероприятия в муниципальных образованиях, на постоянной основе проводятся уроки мужества, реализуются мероприятия «Вахты героев», ежегодно организуется международный межрелигиозный молодёжный форум. Мы распространяем по учебным заведениям плакаты «Как не быть завербованным».

Анзор Мархиев, и. о. руководителя администрации Главы и правительства Республики Ингушетия:

«Это очень значимый форум. Мы рады приветствовать коллег на нашей гостеприимной земле. Есть ряд проблем, которые мы сегодня обсуждаем комплексно. В условиях глобальной угрозы со стороны экстремистов и террористов очень важно работать с молодёжью. У каждого субъекта есть свои методики по борьбе с этим вселенским злом. Данный опыт для нас очень ценен».