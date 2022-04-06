Миннац Ингушетии провёл профилактическое мероприятие со студентами республиканского госуниверситета

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Эксперты Миннаца Ингушетии совместно с представителями антитеррористической комиссии республики, МВД, общественности и духовенства провели в ИнгГУ профилактическую беседу со студентами, посвященную актуальным проблемам распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы акции, спикеры объяснили аудитории, что в силу целого ряда факторов именно молодежь является самой уязвимой перед негативным влиянием разнообразных радикальных элементов в реальной жизни и виртуальной среде.

Чтобы обезопасить себя и свое окружение от вредоносной пропаганды, студентам предложили ознакомиться с основными методами, уловками и психологическими приемами, которыми пользуются вербовщики террористических группировок в процессе вовлечения молодых ребят в экстремистскую и иную противоправную деятельность.

Молодые люди также узнали от экспертов, как подвергать критическому анализу получаемую из интернета информацию, особенно религиозного характера, что позволит им в перспективе вовремя распознать угрозу на ранних этапах знакомства с подозрительными людьми.

По окончании беседы студентам раздали специально подготовленные буклеты, наглядно отражающие основные правила безопасности в интернете.

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