Миннац Ингушетии провёл профилактическое мероприятие со студентами республиканского госуниверситета

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы акции, спикеры объяснили аудитории, что в силу целого ряда факторов именно молодежь является самой уязвимой перед негативным влиянием разнообразных радикальных элементов в реальной жизни и виртуальной среде.

Чтобы обезопасить себя и свое окружение от вредоносной пропаганды, студентам предложили ознакомиться с основными методами, уловками и психологическими приемами, которыми пользуются вербовщики террористических группировок в процессе вовлечения молодых ребят в экстремистскую и иную противоправную деятельность.

Молодые люди также узнали от экспертов, как подвергать критическому анализу получаемую из интернета информацию, особенно религиозного характера, что позволит им в перспективе вовремя распознать угрозу на ранних этапах знакомства с подозрительными людьми.

По окончании беседы студентам раздали специально подготовленные буклеты, наглядно отражающие основные правила безопасности в интернете.