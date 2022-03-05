Минобрнауки Ингушетии принимает конкурсные работы антикоррупционного характера

Участники конкурса должны представить плакаты, антикоррупционные буклеты, видеоматериалы антикоррупционной направленности и продемонстрировать сценическое мастерство, пропагандирующее не восприятие коррупционных действий.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, в конкурсах принимают участие все желающие, в том числе работники министерств и ведомств, члены их семей (без ограничения возраста). Участие в конкурсах допускается как индивидуальное, так и групповое.

Правила, требования и условия, предъявляемые к конкурсным работам, указаны в Положении о конкурсах Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов.

Конкурсные работы принимаются до 10 марта 2022 года с 10-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, 37, Министерство образования и науки, отделом правового и кадрового обеспечения (3-й этаж). Справки по телефону: 8(8732) 22-18-58, 22-70-93.