Конкурс

Минобрнауки Ингушетии проводит конкурс на присуждение премий лучшим учителям

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Министерство образования и науки Ингушетии объявило конкурс на присуждение премий лучшим учителям общеобразовательных организаций республики за достижения в педагогической деятельности в 2022 году.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, конкурс проводится в два этапа: муниципальный этап — с 20 марта по 15 апреля, региональный — с 3 по 27 мая 2022 года.

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие учителя с установленным объемом нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее трех лет. Выдвижение учителей на получение премии производится с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организации.

С условиями участия в конкурсе можно познакомиться на официальном сайте Минобрнауки Ингушетии.

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