Конкурс

Минприроды Ингушетии приглашает предприятия и организации принять участие в конкурсе «Надежный партнер — Экология»

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Минприроды Ингушетии приглашает предприятия и организации принять участие в IV Всероссийском конкурсе лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология».

Конкурс направлен на оказание содействия федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации мероприятий национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных, эффективных природоохранных практик и проектов, а также популяризации экологической модернизации в среде бизнес-сообщества, сообщается на сайте ведомства.

Конкурс проводится при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минприроды России и ряда других министерств, а также департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и АНО «Национальные приоритеты». Подведение его итогов включено в план работы верхней палаты парламента на осеннюю сессию 2022 года.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 30 сентября текущего года. Более подробно о номинациях и этапах реализации конкурса можно узнать на сайте www.topecopro.ru.

Контактное лицо для взаимодействия: Маслов Игорь Александрович тел. 8 (495) 973-55-00 и 8 (915) 054-22-63 , e-mail: konkurs@topecopro.ru.

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