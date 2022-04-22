Фестиваль

Минсельхоз Ингушетии призвал производителей региональных брендов принять участие в фестивале «Вкусы России»

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Минсельхоз Ингушетии призвал производителей региональных брендов принять участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет в период с 30 июня по 3 июля 2022 года в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.

Фестиваль соберет в одном месте производителей региональных брендов из всех уголков страны. Это настоящее гастрономическое путешествие по России, которое гости смогут совершить за несколько дней. Посетители откроют для себя новые вкусы, узнают особенности национальной кухни и продукты регионов России, смогут продегустировать и приобрести их.

Производителей региональных брендов Ингушетии, желающих принять участие в фестивале, просят обратиться в Минсельхоз республики по адресу: г. Назрань, ул. Муталиева, 8, каб. 101. Справки по телефону: 8-928-090-15-15.

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