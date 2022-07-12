Минсельхоз России открыл прием заявок на грант «Агротуризм» на 2023 год
Минсельхоз России открыл прием заявок на грант «Агротуризм» на 2023 год, документы принимаются от регионов до 25 июля включительно.
Ранее аграрное ведомство страны, сообщила его пресс-служба, уже отобрало 51 проект развития сельского туризма на этот год, общая сумма грантов составит 300 млн рублей (от 3 до 10 млн рублей на проект). В следующем году планируется направить на эти цели уже 500 миллионов.
Порядок проведения отбора и перечень целевых направлений расходования гранта опубликованы на сайте Минсельхоза России.