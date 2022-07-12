Минсельхоз России открыл прием заявок на грант «Агротуризм» на 2023 год

Ранее аграрное ведомство страны, сообщила его пресс-служба, уже отобрало 51 проект развития сельского туризма на этот год, общая сумма грантов составит 300 млн рублей (от 3 до 10 млн рублей на проект). В следующем году планируется направить на эти цели уже 500 миллионов.

Порядок проведения отбора и перечень целевых направлений расходования гранта опубликованы на сайте Минсельхоза России.