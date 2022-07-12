Туризм

Минсельхоз России открыл прием заявок на грант «Агротуризм» на 2023 год

0

Минсельхоз России открыл прием заявок на грант «Агротуризм» на 2023 год, документы принимаются от регионов до 25 июля включительно.

Ранее аграрное ведомство страны, сообщила его пресс-служба, уже отобрало 51 проект развития сельского туризма на этот год, общая сумма грантов составит 300 млн рублей (от 3 до 10 млн рублей на проект). В следующем году планируется направить на эти цели уже 500 миллионов.

Порядок проведения отбора и перечень целевых направлений расходования гранта опубликованы на сайте Минсельхоза России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии 10 семей правоохранителей получили ключи от квартир
Три человека пострадали в автоаварии при въезде в столицу Ингушетии
В Ингушском госуниверситете пройдет лекция академика Константина Анохина
Студенты ИнгГУ стали участниками летней школы «Генетические технологии в растениеводстве»
В Ингушетии энергетики обрезали угрожающие падением деревья на площади 32,2 га
По данным ЦУР Ингушетии, больше всего жителей республики беспокоят вопросы ЖКХ
Команда технопарка «Кванториум» из Ингушетии вошла в пятерку лучших на чемпионате CanSat
Жительницу Ингушетии привлекут к ответственности за дискредитацию российской армии
Агрономы Ингушского Россельхозцентра продолжают апробацию на полях республики
Мэрия Карабулака Ингушетии помогла семи жителям города, попавшим в трудную ситуацию
12 должностных лиц Минздрава Ингушетии привлечены к ответственности за сокрытие доходов

Главное

Яндекс.Метрика

 