Минспорта РИ проспонсирует ингушских армрестлеров на первенстве России

«1 марта мы выезжаем на соревнования, все спортсмены заряжены на победу, постараемся выступить на высшем уровне. Все обязательства по финансированию на себя взял Минспорта региона, за что им огромное спасибо», — сказал Тимурзиев.

Напомним, 18 февраля 2022 года ингушский спортсмен Муса Тебоев в весовой категории до 85 кг стал призером чемпионата России по армрестлингу среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.