Минспорта РИ проспонсирует ингушских армрестлеров на первенстве России

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Минспорта Ингушетии окажет поддержку 13-ти армрестлерам, которые примут участие в первенстве России в Орле с 1 по 6 марта 2022 года. Об этом газете «Ингушетия» сообщил вице-президент федерации армрестлинга региона Ибрагим Тимурзиев.

«1 марта мы выезжаем на соревнования, все спортсмены заряжены на победу, постараемся выступить на высшем уровне. Все обязательства по финансированию на себя взял Минспорта региона, за что им огромное спасибо», — сказал Тимурзиев.

Напомним, 18 февраля 2022 года ингушский спортсмен Муса Тебоев в весовой категории до 85 кг стал призером чемпионата России по армрестлингу среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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