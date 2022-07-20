Минздрав Ингушетии начал проверку после жалобы пациентки на условия в ИРКБ

«Как только нам стало известно о данном инциденте, мы сразу выехали в ИРКБ. И посетили данную пациентку. В данный момент она получает всю необходимую помощь в полном объеме. Для расследования инцидента нами создана комиссия, которая в полном объеме разберется во всех обстоятельствах. По итогу проверки будут приняты исчерпывающие меры», — сказал Балаев в своем видеообращении.

По его словам, расследование будет проведено объективно и будет под его личным контролем.

Ранее, житель республики пожаловался на медперсонал ИРКБ.

«Мы привезли женщину с переломом ноги и уже полчаса находимся в приемной республиканской больницы, но нам не оказывают никакую помощь», — отметил он.

Видео было опубликовано в соцсетях.