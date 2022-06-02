МКЖР Ингушетии опубликовал афишу мероприятий на июнь по программе «Пушкинская карта»

С 10 по 21 июня состоится видеовыставка «Символы великой России», приуроченная ко Дню России.

С 15 по 25 июня пройдет видеовыставка «Мальсагов Ахмет Татарханович», посвященная 110-летию Героя России.

С 19 июня по 25 июля пройдет фотовыставка Государственного музея политической истории, посвященная медикам — узникам ГУЛАГа, «Единственный защитник заключенного...».

22 июня все желающие могут принять участие в квест-игре «История Победы», посвященной 77-летию Победы в ВОВ.

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг. С 1 января 2022 года каждому участнику Пушкинской программы на карту будет начислено 5 тыс. рублей.