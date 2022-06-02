МКЖР Ингушетии опубликовал афишу мероприятий на июнь по программе «Пушкинская карта»

0

Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу мероприятий, которые пройдут в июне по программе «Пушкинская карта».

С 10 по 21 июня состоится видеовыставка «Символы великой России», приуроченная ко Дню России.

С 15 по 25 июня пройдет видеовыставка «Мальсагов Ахмет Татарханович», посвященная 110-летию Героя России.

С 19 июня по 25 июля пройдет фотовыставка Государственного музея политической истории, посвященная медикам — узникам ГУЛАГа, «Единственный защитник заключенного...».
22 июня все желающие могут принять участие в квест-игре «История Победы», посвященной 77-летию Победы в ВОВ.

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг. С 1 января 2022 года каждому участнику Пушкинской программы на карту будет начислено 5 тыс. рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии отпраздновали День защиты детей
С начала текущего года «Россети Северный Кавказ» отремонтировали порядка 650 км ЛЭП
В столице Ингушетии пройдет праздничный концерт в честь юбилея республики
Полицейские изъяли у жителя Ингушетии взрывчатку и боевые патроны
Худрук РДНТ Ингушетии стала лауреатом фестиваля-конкурса «Это все — мое, родное...»
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка детских рисунков «Как прекрасен этот мир»
В Ингушетии прошел республиканский турнир по шахматам среди школьников
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии навестили воспитанников детского дома-интерната
В Ингушетии осудили жительницу соседнего региона за взятку полицейскому
В Ингушетии проводится ЕГЭ по математике профильного уровня
В городе Сунже Ингушетии приступили к благоустройству улицы имени Султана Плиева

Главное

Яндекс.Метрика

 