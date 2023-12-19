МКЖР Ингушетии приглашает на выставку из цикла «Горные орлы»

По словам собеседника издания, посетители получат возможность лицезреть фотографии и документальные материалы, раскрывающие биографию и боевые заслуги Абдул-Азиса Холухоева.

Напомним, что цикл выставок «Горные орлы» рассказывает о жизни и ратных подвигах ингушских воинов во времена Первой мировой войны.