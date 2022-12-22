Мобилизованные в зону СВО получают все обещанные государством выплаты

«На следующий день после того, как мой муж уехал на специальную военную операцию, к нам приехал мэр Назрани Урусхан Евлоев и, по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова, передал нам 100 тыс. рублей. Он заверил, что администрация города будет уделять постоянное внимание нашей семье, и оставил номер телефона, по которому можно позвонить по любому вопросу. И еще, помимо ежемесячного денежного довольствия, супруг получил единовременную выплату в размере 195 тысяч согласно указу Президента России», — пояснила женщина.

Напомним, что последняя сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

Добавим, что Указом Президента Российской Федерации определено, что начиная с 21 сентября 2022 года всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. рублей. Данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее военнослужащие будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в зависимости от выполняемых задач.