Молодежь Ингушетии приглашают к участию в международном форуме «Культурная дипломатия в России»

Данное мероприятие — проект дипломатического лагеря «Дипкэмп», получивший грант Президентского фонда культурных инициатив. Форум соберет 50 активных российских и зарубежных молодежных представителей неправительственных организаций, а также иностранных студентов российских вузов, у которых есть знания и навыки межкультурной коммуникации, готовых реализовывать проекты, направленные на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через культуру.

К участию приглашается молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Проживание и питание участников обеспечивает принимающая сторона.

Содействие форуму оказывают Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Новороссийский городской общественный центр, гранд-отель «Уют», администрация города Краснодар, а также управление культуры города Майкоп.