Молодежь Ингушетии приглашают к участию в международном форуме «Культурная дипломатия в России»
Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в международном молодежном форуме «Культурная дипломатия в России», который пройдет с 11 по 16 мая в Краснодаре, сообщила газете «Ингушетия» координатор форума Эвелина Аблаева.
Данное мероприятие — проект дипломатического лагеря «Дипкэмп», получивший грант Президентского фонда культурных инициатив. Форум соберет 50 активных российских и зарубежных молодежных представителей неправительственных организаций, а также иностранных студентов российских вузов, у которых есть знания и навыки межкультурной коммуникации, готовых реализовывать проекты, направленные на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через культуру.
К участию приглашается молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Проживание и питание участников обеспечивает принимающая сторона.
Содействие форуму оказывают Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Новороссийский городской общественный центр, гранд-отель «Уют», администрация города Краснодар, а также управление культуры города Майкоп.
Регистрация на форум открыта до 30 апреля (включительно). Результаты отбора будут объявлены 1 мая. Узнать подробную информацию, а также подать заявку можно на сайте.