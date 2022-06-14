Молодежь Ингушетии приглашают к участию в работе Морской биологической школы РГО

С 18 по 25 июля в Севастополе будет организована Морская молодёжная биологическая школа РГО, принять участие в работе которой смогут 15 лучших молодых специалистов, прошедших конкурсный отбор.

«Мы ждём заявки на конкурс от молодых людей в возрасте 18-35 лет. Приглашаем к участию активистов молодёжных клубов РГО — студентов, магистров, аспирантов, учёных: морских биологов, зоологов, ландшафтоведов, географов, геоморфологов, микробиологов и специалистов смежных профессий», — говорят организаторы мероприятия.

Участники проекта будут изучать динамические процессы в водной среде, физические процессы и явления в системе «океан — атмосфера», биогеохимию морских экосистем, а также осваивать методы и средства океанографических измерений.

Итогом программы станут научные статьи в журналах различного уровня, а также участие во всероссийских и международных конференциях, круглых столах и семинарах. Проект способствует укреплению научных связей между регионами, улучшению сотрудничества в области научных исследований морских акваторий.

Организаторы предоставляют участникам проекта комфортные условия проживания и питания, трансфер по Севастополю, материально-техническую базу для исследований. Планируется экскурсионная программа.

Заявку на участие можно заполнить до 1 июля 2022 года. Более подробная информация — на сайте Молодёжного клуба Русского географического общества.